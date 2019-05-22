Водопостачання Донецької області знову під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. КП "Компанія "Вода Донбасу", яка постачає воду жителям Донецької області, буде частково відключена від електропостачання. Про це повідомили у Відділі з комунікацій ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", передає УНН.
"23 травня 2019 року на вимогу постачальника "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" оператор системи розподілу виконає часткове відключення електропостачання комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу"... Водопостачальне підприємство буде відключено від електроенергії за борги перед постачальником електроенергії - ДП "Укрінтеренерго", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у квітні через проблеми "Води Донбасу" без водопостачання залишилися населені пункти Костянтинівського і Торецького району Донецької області.
Як зазначається, "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" отримав 15 травня нову заявку від постачальника "останньої надії" на відключення електропостачання КП "Компанія "Вода Донбасу" вже 23 травня 2019 року.
"Оператор системи розподілу згідно з вимогами законодавства зобов'язаний провести відключення боржника. Нове відключення ставить під загрозу водопостачання багатьох населених пунктів Донецької області", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, на Донеччині через борги скоротили водопостачання Покровська.