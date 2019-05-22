Водоснабжения Донецкой области снова под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. КП "Компания "Вода Донбасса", которая поставляет воду жителям Донецкой области, будет частично отключена от электроснабжения. Об этом сообщили в Отделе по коммуникациям ЗАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", передает УНН.
"23 мая 2019 года по требованию поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"... Водоснабжающее предприятие будет отключено от электроэнергии за долги перед поставщиком электроэнергии - ГП "Укринтерэнерго" , - говорится в сообщении.
Указано, что в апреле из-за проблем "Воды Донбасса" без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области.
Как отмечается, "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил 15 мая новую заявку от поставщика "последней надежды" на отключение электроснабжения КП "Компания" Вода Донбасса "уже 23 мая 2019 года.
"Оператор системы распределения в соответствии с требованиями законодательства обязан произвести отключение должника. Новое отключение ставит под угрозу водоснабжение многих населенных пунктов Донецкой области", - отметили в компании.
Напомним, в Донецкой области из-за долгов сократили водоснабжение Покровска.