На Донеччині через борги скоротили водопостачання Покровська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Донеччині через заборгованість перед комунальним підприємством “Вода Донбасу” Покровську на 25% скорочено постачання води. Про це повідомляє УНН з посиланням на КП “Компанія “Вода Донбасу”.
“Сьогодні з 10 години комунальному підприємству “Покровскводоканал” скорочена подача води на 25%. До цього вимушеного заходу КП “Компанія „Вода Донбасу“ вдалося через заборгованість, що утворилася (станом на 01.05.2019 — 65 млн 71 тис. грн)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у лютому 2018 року було укладено договір реструктуризації заборгованості, а в квітні 2019 року ще 3 аналогічних договори, згідно з якими Покровський водоканал повинен був щомісяця виплачувати 1,5 млн грн. Крім того, необхідно було забезпечити оплату щомісячного обсягу одержуваної води.
“Однак, згідно з договорами реструктуризації, Покровським водоканалом оплачено 200 тис. грн на початку квітня і тільки третій місяць забезпечується оплата 70% щомісячного обсягу одержуваної води”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, майже 35 тисяч жителів 16 населених пунктів Донецької області залишаються без централізованого водопостачання через відключення двох насосних станцій на початку місяця.