В Донецкой области из-за долгов сократили водоснабжение Покровска

"Сегодня с 10:00 коммунальному предприятию "Покровскводоканал" сокращена подача воды на 25%. К этой вынужденной мере КП "Компания "Вода Донбасса" прибегла из-за образовавшейся задолженности (по состоянию на 01.05.2019 - 65 млн 71 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2018 года был заключен договор реструктуризации задолженности, а в апреле 2019 года еще 3 аналогичных договора, согласно которым Покровский водоканал должен был ежемесячно выплачивать 1,5 млн грн. Кроме того, необходимо было обеспечить оплату ежемесячного объема получаемой воды.

"Однако, согласно договорам реструктуризации, Покровским водоканалом оплачено 200 тыс. грн в начале апреля и только третий месяц обеспечивается оплата 70% ежемесячного объема получаемой воды", - отмечается в сообщении.

Напомним, почти 35 000 жителей 16 населенных пунктов Донецкой области остаются без централизованного водоснабжения из-за отключения двух насосных станций в начале месяца.