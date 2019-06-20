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Мешканці новобудови у Києві ризикують залишитися без електропостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Мешканці новобудови у Голосіївському районі Києва опинилися під загрозою відключення електропостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Мешканці новобудови у Києві ризикують залишитися без електропостачання

Вказано, що проблема з підключенням житлового комплексу за адресою: вул. Ракетна, 24 у Голосіївському районі до електромереж пов’язана з тим, що забудовник не виконує технічні умови для приєднання будинків за постійною, надійною і безпечною схемою електроживлення.

За даними ДТЕК Київські електромережі, з 2014 року не виконані навіть техумови для приєднання будівельних механізмів для забезпечення функціонування будівництва до електромереж за тимчасовою схемою.

"В результаті – склалися серйозні ризики електропостачання сотень квартир і безпеки людей. Житлові будинки комплексу заселяються з порушенням будівельних та санітарних вимог. Недбале ставлення до дотримання законодавства ставить під загрозу життя людей. Один із трьох земельних ділянок житлового комплексу розміщений в охоронній зоні високовольтних ліній електропередач 35 кВ "Китаївська – ТЕЦ-5", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у КМДА, для врегулювання цієї проблеми у серпні 2014 року були підготовлено технічні вимоги на перенесення цих електричних мереж, однак до сьогодні вони не виконані. Ба більше, термін виконання замовником умов договору про приєднання закінчився у грудні 2018 року.

"У Києві існує низка житлових комплексів, у яких через шахрайські дії забудовника, мешканці опинились заручниками, проживаючи в будинках без належного підключення до електромереж тощо. Місто вже не вперше займається вирішенням проблем таких будинків: ми пройшли складний шлях розв’язання проблеми в будинках на Харківському шосе, 19, 19-А, у ЖК "Перлина Троєщини" тощо. Ми готові супроводжувати і будинкову громаду з будинків на вулиці Ракетній, але і від людей ми очікуємо активного втручання процес. Зокрема, мова йде про необхідність визначення юридичної особи, яка виступить офіційною стороною і візьме на себе необхідні зобов’язання і відповідним чином підготує наявне електроустаткування", – пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, внаслідок відключення від електропостачання двох насосних станцій без водопостачання залишилося 16 населених пунктів на Донеччині

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