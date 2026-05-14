Мерц ответил путину относительно участия Шредера в мирных переговорах по Украине
Киев • УНН
Канцлер Фридрих Мерц назвал российские атаки 14 мая доказательством неискренности заявлений кремля о мире. Он отверг предложение привлечь Герхарда Шредера к процессу переговоров.
Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил, что российские атаки против Украины противоречат их заявлениям о мире. Он также раскритиковал призывы привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В речи в Ахене Мерц отметил, что, хотя Украина и Европа "стремятся помочь как можно скорее положить конец этой ужасной войне", российские атаки "говорят на другом языке", чем заявления путина о том, что война может приближаться к завершению.
Готовность к переговорам требует готовности к переговорам с обеих сторон
Также он очень резко отверг предложение российского диктатора владимира путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы выступить посредником между россией и Европой.
Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой. Европа имеет возможность помочь сформировать новый мировой порядок, чтобы обеспечить его регулирование нормами и правилами, а не произволом и законом сильного
