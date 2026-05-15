Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Мерц назвал истинную цель последних массированных ударов России по Украине

Киев • УНН

 • 2204 просмотра

Канцлер Мерц заявил, что атаки РФ свидетельствуют о выборе эскалации вместо дипломатии. Он подчеркнул готовность Киева и партнеров к переговорам о честном мире.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия последними атаками на Украину демонстрирует свою ставку на эскалацию, а не на дипломатию. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы немецкого правительства, последние "самые интенсивные" российские атаки на Украину показывают, что москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры.

Мы продолжаем стоять на стороне Украины. Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Но россия продолжает вести войну

— констатировал Мерц.

Напомним

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил, что российские атаки против Украины противоречат их заявлениям о мире. Он также раскритиковал призывы привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам.

Вадим Хлюдзинский

