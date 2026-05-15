Мерц назвал истинную цель последних массированных ударов России по Украине
Киев • УНН
Канцлер Мерц заявил, что атаки РФ свидетельствуют о выборе эскалации вместо дипломатии. Он подчеркнул готовность Киева и партнеров к переговорам о честном мире.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия последними атаками на Украину демонстрирует свою ставку на эскалацию, а не на дипломатию. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы немецкого правительства, последние "самые интенсивные" российские атаки на Украину показывают, что москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры.
Мы продолжаем стоять на стороне Украины. Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Но россия продолжает вести войну
Напомним
Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил, что российские атаки против Украины противоречат их заявлениям о мире. Он также раскритиковал призывы привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам.
