Мерц назвал истинную цель последних массированных ударов России по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия последними атаками на Украину демонстрирует свою ставку на эскалацию, а не на дипломатию. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы немецкого правительства, последние "самые интенсивные" российские атаки на Украину показывают, что москва делает ставку на эскалацию, а не на переговоры.

Мы продолжаем стоять на стороне Украины. Киев и его партнеры готовы к переговорам о справедливом мире. Но россия продолжает вести войну — констатировал Мерц.

Напомним

Канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц заявил, что российские атаки против Украины противоречат их заявлениям о мире. Он также раскритиковал призывы привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам.

Мерц заявил, что путь Украины в ЕС будет длительным, а мирное соглашение может содержать сложные территориальные решения