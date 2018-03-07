МЭРТ о плане Маршала: Украина, по мнению доноров, демонстрирует низкую способность осваивать средства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Одним из направлений международной поддержки Украины должена стать кибербезопасность, однако Украина должна еще побороться за выделение средств. Об этом в ходе украинском-литовского форума инноваций в ИКТ безопасности энергетической инфраструктуры заявил директор департамента привлечения инвестиций министерства экономического развития и торговли Андрей Демчук, передает корреспондент УНН.
"Литва выступала локомотивом плана Маршала для Украины, предусматривающем предоставление 50 млрд евро в течение 10 лет для финансирования проектов в Украине. Кибербезопасность должна стать одним из направлений", - сказал он.
Как уточнил Демчук, министерство провело ряд встреч по плану Маршала с литовскими коллегами.
"На этих встречах было озвучено, что деньги для Украины, это безусловно хорошо, но страна показывает низкую институциональную способность осваивать средства, которые уже выделены. Поэтому мы должны быть готовы бороться за эти средства", - подчеркнул директор департамента привлечения инвестиций Минекономровзитку.
Напомним, в Еврокомиссии пообещали опрацьоваты "план Маршалла" для Украины в единый документ построения дорожной карты.