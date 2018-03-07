МЕРТ про план Маршала: Україна, на думку донорів, демонструє низьку спроможність освоювати кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Одним з напрямків міжнародної підтримки України має стати кібербезпека, однак Україна має ще поборотися за виділення коштів. Про це у ході Українсько-Литовського форуму інновацій в ІКТ для безпеки енергетичної інфраструктури заявив директор департаменту залучення інвестицій міністерства економічного розвитку та торгівлі Андрій Демчук, передає кореспондент УНН.
"Литва виступали локомотивом плана Маршала для України, який передбачає надання 50 млрд євро протягом 10 років для фінансування проектів в Україні. Кібербезпека має стати одним із напрямків", - сказав він.
Як уточнив Демчук, міністерство провело низку зустрічей щодо плану Маршала з литовськими колегами.
"На цих зустрічах було озвучено, що гроші для України, це безумовно добре, але країна показує низьку інституційну спроможність освоювати кошти, які вже виділені. Тому ми маємо бути готові боротися за ці кошти", - підкреслив директор департаменту залучення інвестицій Мінекономровзитку.
Нагадаємо, в Єврокомісії пообіцяли опрацьовати “план Маршала” для України в єдиний документ побудови дорожньої карти.