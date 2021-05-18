Меркель выразила солидарность с Израилем и призвала прекратить боевые действия

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Меркель заверила Нетаньяху в солидарности федерального правительства и подтвердила право Израиля в качестве самозащиты противостоять нападениям, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
“Учитывая большое количество гражданских, которые потеряли свои жизни с обеих сторон, канцлер выразила надежду, что боевые действия быстрее закончатся”, — отметил Зайберт.
Также Меркель подчеркнула, “что федеральное правительство будет продолжать принимать решительные меры против протестов в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм”.
Детали
В свою очередь премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, по данным его пресс-службы, поблагодарил Меркель за усилия немецкого правительства против антисемитизма в ФРГ. “Глава правительства подчеркнул, что ХАМАС совершает двойной военное преступление, выпуская ракеты по гражданским жилых районов и используя гражданское население в качестве живого щита”, — говорится в сообщении офиса Нетаньяху.
Дополнение
За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 174 палестинцев, 47 из них — дети. Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.
Напомним также, что вчера, 15 мая, президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы призвать к спокойствию.
В тот же день израильские военные заявили, что с понедельника из Газы было выпущено около 2900 ракет, из которых около 1000 были перехвачены средствами противоракетной обороны.
Израиль нанес более 1000 авиационных и артиллерийских ударов по густонаселенной прибрежной полосе, заявив, что они были нацелены на ХАМАС и другие объекты боевиков.
Совет безопасности ООН сегодня, 16 мая, проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.