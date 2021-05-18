Меркель висловила солідарність з Ізраїлем і закликала припинити бойові дії

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Меркель запевнила Нетаньяху в солідарності федерального уряду і підтвердила право Ізраїлю в якості самозахисту протистояти нападам, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

“З огляду на велику кількість цивільних, які втратили свої життя з обох сторін, канцлерка висловила надію, що бойові дії якнайшвидше закінчаться”, — зазначив Зайберт.

Також Меркель підкреслила, “що федеральний уряд продовжуватиме вживати рішучих заходів проти протестів у Німеччині, які поширюють ненависть та антисемітизм”.

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У свою чергу прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, за даними його пресслужби, подякував Меркель за зусилля німецького уряду проти антисемітизму у ФРН. “Глава уряду наголосив, що ХАМАС вчиняє подвійний воєнний злочин, випускаючи ракети з цивільних житлових районів та використовуючи цивільне населення як живий щит”, — йдеться у повідомленні офісу Нетаньяху.

Доповнення

За тиждень збройного конфлікту в Секторі Газа були вбиті 174 палестинців, 47 з них — діти. Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

Нагадаємо також, що вчора, 15 травня, президент США Джо Байден провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом, щоб закликати до спокою.

В той же день ізраїльські військові заявили, що з понеділка з Гази було випущено близько 2900 ракет, з яких близько 1000 були перехоплені засобами протиракетної оборони.

Ізраїль завдав більше 1000 авіаційних і артилерійських ударів по густонаселеній прибережній смузі, заявивши, що вони були націлені на ХАМАС та інші об’єкти бойовиків.

Рада безпеки ООН сьогодні, 16 травня, проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Газа.