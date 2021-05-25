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Меркель поговорит с Путиным о роли России в захвате самолета в Минске

Киев • УНН

 • 19175 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в истории с принуждением самолета авиакомпании Ryanair до посадки в Минске и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича остается неясной. Об этом пишет DW, передает УНН.

Меркель поговорит с Путиным о роли России в захвате самолета в Минске

Цитата

“Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения”, — отметила она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во вторник, 25 мая. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель вспомнила тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, сообщает агентство AFP.

“Мы затронули вопрос, должна ли Россия отношение к этому”, — сказала Меркель.

По словам Меркель, накануне, когда на саммите ЕС принималось решение о дальнейших действиях в отношении Беларуси из-за этого инцидента, “никаких подтвержденных данных, указывающих на роль России” в событиях в Минске не было.

Детали

В то же время Меркель заверила, что она обязательно обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, когда будет с ним разговор.

Меркель также вновь указала на необходимость диалога с Москвой: “Можно иметь разные мнения и при этом общаться и встречаться”. По ее словам, именно это она делает, контактируя с российским президентом Владимиром Путиным. “Дипломатия имеет шанс только если люди разговаривают друг с другом”, — подчеркнула канцлер.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

Что было раньше

По решению правительства, Украины останавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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