Меркель поговорит с Путиным о роли России в захвате самолета в Минске

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“Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения”, — отметила она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС во вторник, 25 мая. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель вспомнила тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, сообщает агентство AFP.

“Мы затронули вопрос, должна ли Россия отношение к этому”, — сказала Меркель.

По словам Меркель, накануне, когда на саммите ЕС принималось решение о дальнейших действиях в отношении Беларуси из-за этого инцидента, “никаких подтвержденных данных, указывающих на роль России” в событиях в Минске не было.

Детали

В то же время Меркель заверила, что она обязательно обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, когда будет с ним разговор.

Меркель также вновь указала на необходимость диалога с Москвой: “Можно иметь разные мнения и при этом общаться и встречаться”. По ее словам, именно это она делает, контактируя с российским президентом Владимиром Путиным. “Дипломатия имеет шанс только если люди разговаривают друг с другом”, — подчеркнула канцлер.