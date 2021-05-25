Меркель поговорит с Путиным о роли России в захвате самолета в Минске

Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.
Что было раньше
По решению правительства, Украины останавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.