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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Меркель поговорить з Путіним про роль Росії в захопленні літака в Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що роль Росії в історії з примусом літака авіакомпанії Ryanair до посадки в Мінську і арештом опозиційного блогера Романа Протасевича залишається неясною. Про це пише DW, передає УНН.

Меркель поговорить з Путіним про роль Росії в захопленні літака в Мінську

Цитата

“Добре відомо, що між Білоруссю і Росією існують тісні відносини”, — зазначила вона на пресконференції за підсумками саміту ЄС у вівторок, 25 травня. Як приклад, що підтверджує можливе втручання Москви, Меркель згадала той факт, що деякі пасажири літака не вилетіли до Вільнюса після інциденту, повідомляє агентство AFP.

“Ми зачепили питання, чи має Росія стосунок до цього”, — сказала Меркель.

За словами Меркель, напередодні, коли на саміті ЄС ухвалювалося рішення про подальші дії щодо Білорусі через цей інцидент, “жодних підтверджених даних, що вказували б на роль Росії” в подіях у Мінську не було.

Деталі

Водночас Меркель запевнила, що вона обов’язково обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним, коли матиме з ним розмову.

Меркель також знову вказала на необхідність діалогу з Москвою: “Можна мати різні думки й при цьому спілкуватися і зустрічатися”. За її словами, саме це вона робить, контактуючи з російським президентом Володимиром Путіним. “Дипломатія має шанс тільки тоді, якщо люди розмовляють одне з одним”, — наголосила канцлерка.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

Що було раніше

За рішенням уряду, Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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