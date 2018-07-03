Меркель объявила о создании на границах ФРГ транзитных центров для высылки нелегалов

По ее словам, в ФРГ будут созданы “транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли”. По словам Меркель, партиям удалось “сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы” с миграцией внутри ЕС. “Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней”, — добавила глава кабмина.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что такие депортации будут осуществляться не “в ущерб третьим странам”, а лишь на основе договоренностей.

Как сообщал УНН, немецкая пресса писала, что местные партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции.