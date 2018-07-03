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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110506 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 131542 просмотра

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8 марта, 10:25 • 138533 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 174709 просмотра

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Меркель объявила о создании на границах ФРГ транзитных центров для высылки нелегалов

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Немецкие правящие партии — “Христианско-демократический союз” (ХДС) и “Христианско-социальный союз” (ХСС) — договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН.

По ее словам, в ФРГ будут созданы “транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли”. По словам Меркель, партиям удалось “сохранить дух партнерства в ЕС и одновременно с этим сделать решающий шаг для борьбы” с миграцией внутри ЕС. “Думаю, сегодня мы достигли хорошего компромисса после сложных дней”, — добавила глава кабмина.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер добавила, что такие депортации будут осуществляться не “в ущерб третьим странам”, а лишь на основе договоренностей.

Как сообщал УНН, немецкая пресса писала, что местные партии ХДС и ХСС близки к компромиссу по миграции.

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