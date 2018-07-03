Меркель оголосила про створення на кордонах ФРН транзитних центрів для висилки нелегалів

За її словами, в ФРН будуть створені “транзитні центри, з яких за погодженням з іншими країнами будуть висилати біженців туди, де вони вже були зареєстровані, або туди, звідки вони прибули”. За словами Меркель, партіям вдалося “зберегти дух партнерства в ЄС і одночасно з цим зробити вирішальний крок для боротьби” з міграцією всередині ЄС. “Думаю, сьогодні ми досягли хорошого компромісу після складних днів”, — додала глава кабміну.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер додала, що такі депортації будуть здійснюватися не “на шкоду третім країнам”, а лише на основі домовленостей.

Як повідомляв УНН, німецька преса писала, що місцеві партії ХДС і ХСС близькі до компромісу з міграції.