Меркель оголосила про створення на кордонах ФРН транзитних центрів для висилки нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Німецькі правлячі партії — “Християнсько-демократичний союз” (ХДС) і “Християнсько-соціальний союз” (ХСС) — домовилися створити в країні спеціальні центри для швидкої висилки біженців, вже зареєстрованих в інших країнах ЄС, а також тих, хто від самого початку не має права залишитися в ФРН. Про це заявила в понеділок в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.
За її словами, в ФРН будуть створені “транзитні центри, з яких за погодженням з іншими країнами будуть висилати біженців туди, де вони вже були зареєстровані, або туди, звідки вони прибули”. За словами Меркель, партіям вдалося “зберегти дух партнерства в ЄС і одночасно з цим зробити вирішальний крок для боротьби” з міграцією всередині ЄС. “Думаю, сьогодні ми досягли хорошого компромісу після складних днів”, — додала глава кабміну.
Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер додала, що такі депортації будуть здійснюватися не “на шкоду третім країнам”, а лише на основі домовленостей.
Як повідомляв УНН, німецька преса писала, що місцеві партії ХДС і ХСС близькі до компромісу з міграції.