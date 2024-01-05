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Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 08:54  •  13454 просмотра

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Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.

Экс-канцлер Ангела Меркель примет участие в государственной церемонии в Берлине 22 января 2024 года, но не приедет на панихиду по бывшему председателю бундестага и федеральному министру Вольфгангу Шойбле, которая пройдет в Оффенбурге. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild и Spiegel.

Детали

В пятницу в Оффенбурге похоронят бывшего президента Бундестага Вольфганга Шойбле, который умер в возрасте 81 года 26 декабря прошлого года. Кроме того, прощание с умершим политиком ХДС и бывшим президентом Бундестага состоится 22 января в Берлине. Об этом сообщил в среду Бундестаг.

Согласно информации СМИ, давняя политическая соратница Вольфганга Шойбле Ангела Меркель (оба ХДС) не приедет на похороны в Оффенбурге, но примет участие в государственной церемонии в Берлине.

Бывший федеральный канцлер Ангела Меркель будет присутствовать на государственной церемонии в Берлине 22 января 2024 года, но не на похоронах в Оффенбурге

- цитирует Bild слова представителя офиса бывшего канцлера.

Справка

Вольфганг Шойбле был одной из определяющих фигур в федеральной политике в течение десятилетий. Несколько раз был министром, лидером ХДС, председателем парламентской группы Союза в Бундестаге и президентом парламента. Он избирался в Бундестаг прямым мандатом на всех федеральных выборах, начиная с 1972 года, что сделало его членом парламента с самым длинным сроком службы на момент его смерти.

Хотя Меркель и Шойбле имели тесные политические связи, между ними существовали разногласия во взглядах.

Меркель почтила покойного Шойбле как своего "политического учителя". Однако многолетняя председатель ХДС и Шойбле, несмотря на тесные политические связи, не считались личными друзьями

- пишет Шпигель.

Напомним,

Бывший глава Бундестага Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что в 1990 году на посту главы Министерства внутренних дел Германии сыграл важную роль в объединении Западной и Восточной Германии.

Бывший президент Европейской комиссии Жак Делор, которого называют архитектором современного ЕС, умер в возрасте 98 лет.

Также УНН сообщал, что Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле

Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.

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