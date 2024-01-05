Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле
Киев • УНН
Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.
Экс-канцлер Ангела Меркель примет участие в государственной церемонии в Берлине 22 января 2024 года, но не приедет на панихиду по бывшему председателю бундестага и федеральному министру Вольфгангу Шойбле, которая пройдет в Оффенбурге. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild и Spiegel.
Детали
В пятницу в Оффенбурге похоронят бывшего президента Бундестага Вольфганга Шойбле, который умер в возрасте 81 года 26 декабря прошлого года. Кроме того, прощание с умершим политиком ХДС и бывшим президентом Бундестага состоится 22 января в Берлине. Об этом сообщил в среду Бундестаг.
Согласно информации СМИ, давняя политическая соратница Вольфганга Шойбле Ангела Меркель (оба ХДС) не приедет на похороны в Оффенбурге, но примет участие в государственной церемонии в Берлине.
Бывший федеральный канцлер Ангела Меркель будет присутствовать на государственной церемонии в Берлине 22 января 2024 года, но не на похоронах в Оффенбурге
Справка
Вольфганг Шойбле был одной из определяющих фигур в федеральной политике в течение десятилетий. Несколько раз был министром, лидером ХДС, председателем парламентской группы Союза в Бундестаге и президентом парламента. Он избирался в Бундестаг прямым мандатом на всех федеральных выборах, начиная с 1972 года, что сделало его членом парламента с самым длинным сроком службы на момент его смерти.
Хотя Меркель и Шойбле имели тесные политические связи, между ними существовали разногласия во взглядах.
Меркель почтила покойного Шойбле как своего "политического учителя". Однако многолетняя председатель ХДС и Шойбле, несмотря на тесные политические связи, не считались личными друзьями
Напомним,
Бывший глава Бундестага Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что в 1990 году на посту главы Министерства внутренних дел Германии сыграл важную роль в объединении Западной и Восточной Германии.
Бывший президент Европейской комиссии Жак Делор, которого называют архитектором современного ЕС, умер в возрасте 98 лет.
Также УНН сообщал, что Германия доставила Украине новую партию военной помощи, включая систему SKYNEX, различные транспортные средства и значительные запасы боеприпасов.
Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле
Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.
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