Меркель не приїде на похорон ексголови Бундестагу Вольфганга Шойбле

Екс-канцлер Ангела Меркель візьме участь у державній церемонії в Берліні 22 січня 2024 року, але не приїде на панахиду за колишнім головою бундестагу і федеральним міністром Вольфгангом Шойбле, яка пройде в Оффенбурзі. Про це пише УНН із посиланням на Bild та Spiegel.

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У п'ятницю в Оффенбурзі поховають колишнього президента Бундестагу Вольфганга Шойбле, який помер у віці 81 року 26 грудня минулого року. Крім того, прощання з померлим політиком ХДС і колишнім президентом Бундестагу відбудеться 22 січня в Берліні. Про це повідомив у середу Бундестаг.

Згідно з інформацією ЗМІ, давня політична соратниця Вольфганга Шойбле Ангела Меркель (обидва ХДС) не приїде на похорони в Оффенбурзі, але візьме участь у державній церемонії в Берліні.

Колишній федеральний канцлер Ангела Меркель буде присутня на державній церемонії в Берліні 22 січня 2024 року, але не на похороні в Оффенбурзі - цитує Bild слова представника офісу колишнього канцлера.

Довідка

Вольфганг Шойбле був однією з визначальних фігур у федеральній політиці протягом десятиліть. Кілька разів був міністром, лідером ХДС, головою парламентської групи Союзу в Бундестазі та президентом парламенту. Він обирався до Бундестагу прямим мандатом на всіх федеральних виборах, починаючи з 1972 року, що зробило його членом парламенту з найдовшим терміном служби на момент його смерті.

Хоча Меркель і Шойбле мали тісні політичні зв'язки, між ними існували розбіжності в поглядах.

Меркель вшанувала покійного Шойбле як свого "політичного вчителя. Однак багаторічна голова ХДС і Шойбле, незважаючи на тісні політичні зв’язки, не вважалися особистими друзями - пише Spiegel.

Нагадаємо

Колишній очільник Бундестагу Вольфганг Шойбле помер у віці 81 року. Політик відомий тим, що у 1990 році на посаді глави Міністерства внутрішніх справ Німеччини відіграв важливу роль в об'єднанні Західної та Східної Німеччини.

Колишній президент Європейської комісії Жак Делор, якого називають архітектором сучасного ЄС, помер у віці 98 років.

Також УНН повідомляв, що Німеччина доставила Україні нову партію військової допомоги, включаючи систему SKYNEX, різні транспортні засоби та значні запаси боєприпасів.