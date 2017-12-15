Меркель и Макрон планируют предложить реформу Еврозоны до весны

"К марту мы бы хотели найти общую позицию, что является чрезвычайно важным", - сказала канцлер.

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По ее словам, для дальнейшего развития Еврозоны и экономического сотрудничества в рамках ЕС будет вынесен ряд предложений.

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В свою очередь, президент Франции Еммануель Макрон на брифинге также выразил надежду согласовать общую позицию по реформированию Еврозоны до марта, если Германия к тому времени будет иметь новое правительство, а также - согласовать "дорожную карту" со всеми лидерами Еврозоны до июня следующего года. Он отметил, что все в ЕС заинтересованы в "стабильной и сильной Германии" для того, чтобы дальше углублять евроинтеграцию.