Меркель и Макрон планируют предложить реформу Еврозоны до весны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Лидеры Германии и Франции планируют до марта следующего года принять совместные положения по реформе Еврозоны. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время завершения в Брюсселе саммита ЕС, передает УНН со ссылкой на DW.
"К марту мы бы хотели найти общую позицию, что является чрезвычайно важным", - сказала канцлер.
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По ее словам, для дальнейшего развития Еврозоны и экономического сотрудничества в рамках ЕС будет вынесен ряд предложений.
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В свою очередь, президент Франции Еммануель Макрон на брифинге также выразил надежду согласовать общую позицию по реформированию Еврозоны до марта, если Германия к тому времени будет иметь новое правительство, а также - согласовать "дорожную карту" со всеми лидерами Еврозоны до июня следующего года. Он отметил, что все в ЕС заинтересованы в "стабильной и сильной Германии" для того, чтобы дальше углублять евроинтеграцию.