Меркель і Макрон планують запропонувати реформу Єврозони до весни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Лідери Німеччини та Франції планують до березня наступного року схвалити спільні положення щодо реформи Єврозони. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час завершення у Брюсселі саміту ЄС, передає УНН з посиланням на DW.
"До березня ми б хотіли знайти спільну позицію, що є надзвичайно важливим", - сказала канцлер.
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За її словами, для подальшого розвитку Єврозони та економічної співпраці в рамках ЄС буде винесено низку пропозицій.
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У свою чергу, президент Франції Ємануель Макрон на брифінгу також висловив сподівання узгодити спільну позицію щодо реформування Єврозони до березня, якщо Німеччина до того часу матиме новий уряд, а також - погодити "дорожню карту" з усіма лідерами Єврозони до червня наступного року. Він наголосив, що усі в ЄС зацікавлені у "стабільній і сильній Німеччині" для того, щоб далі поглиблювати євроінтеграцію.