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Мэра в Волынской области освободили от уголовной ответственности

Мэра в Волынской области освободили от уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 10177 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По ходатайству Владимир-Волынской местной прокуратуры Устилужского мэра освободили от уголовной ответственности за совершение служебного подлога в связи с деятельным раскаянием. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Досудебное расследование установило, что 26 июля прошлого года Устилужский городской совет заключил договор подряда с физическим лицом-предпринимателем на реконструкцию детского сада в селе Заря Владимир-Волынского района.

Предприниматель обязался провести реконструкцию детского сада до конца 2016 года, однако не выполнил в полном объеме свои обязательства, ведь не установил в детском саду мебель на сумму более 33 тыс. грн. Несмотря на это в конце декабря 2016 г. Устилужский мэр внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ, а также справки о стоимости выполненных строительных работ.

Сведения о событии были внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также мэру объявили о подозрении в совершении указанного преступления. Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, подрядчик же установил в детском саду обещанную мебель.

Поэтому решением суда ходатайство прокуратуры об освобождении мэра от уголовной ответственности
удовлетворено.

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