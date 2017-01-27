Мэра в Волынской области освободили от уголовной ответственности

Досудебное расследование установило, что 26 июля прошлого года Устилужский городской совет заключил договор подряда с физическим лицом-предпринимателем на реконструкцию детского сада в селе Заря Владимир-Волынского района.

Предприниматель обязался провести реконструкцию детского сада до конца 2016 года, однако не выполнил в полном объеме свои обязательства, ведь не установил в детском саду мебель на сумму более 33 тыс. грн. Несмотря на это в конце декабря 2016 г. Устилужский мэр внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ, а также справки о стоимости выполненных строительных работ.

Сведения о событии были внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также мэру объявили о подозрении в совершении указанного преступления. Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном, подрядчик же установил в детском саду обещанную мебель.

Поэтому решением суда ходатайство прокуратуры об освобождении мэра от уголовной ответственности

удовлетворено.