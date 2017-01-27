Мера на Волині звільнили від кримінальної відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За клопотанням Володимир-Волинської місцевої прокуратури Устилузького міського голову звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення службового підроблення у зв’язку із дійовим каяттям. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Досудове розслідування встановило, що 26 липня минулого року Устилузька міська рада уклала договір підряду із фізичною особою-підприємцем на реконструкцію дитячого садка в селі Зоря Володимир-Волинського району.
Підприємець зобов’язався провести реконструкцію дитячого садка до кінця 2016 року, проте не виконав у повному обсязі свої зобов’язання, адже не встановив у дитячому садочку меблі на суму понад 33 тис. грн. Попри це наприкінці грудня 2016 року Устилузький міський голова вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт.
Відомості про подію було внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Також міському голові оголосили про підозру у вчиненні вказаного злочину. Під час досудового розслідування правопорушник визнав свою вину, щиро розкаявся у скоєному, підрядник же встановив у дитячому садочку обіцяні меблі.
Відтак рішенням суду клопотання прокуратури щодо звільнення міського голови від кримінальної відповідальності
задоволено.