Мэр Рима объявила о закрытии школ из-за землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Мэр Рима Вирджиния Раджи объявила о закрытии в понедельник школ после землетрясения, произошедшего в центре Италии. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений в результате землетрясения", - написала В.Раджи.
Напомним, 30 октября произошло землетрясение в центральной части Италии. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах вблизи эпицентра. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщалось.