Мэр Рима объявила о закрытии школ из-за землетрясения

"Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений в результате землетрясения", - написала В.Раджи.

Напомним, 30 октября произошло землетрясение в центральной части Италии. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах вблизи эпицентра. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщалось.