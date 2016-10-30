Мер Рима оголосила про закриття шкіл через землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мер Рима Вірджинія Раджі оголосила про закриття в понеділок шкіл після землетрусу, що стався в центрі Італії. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Римська адміністрація має намір закрити школи в понеділок для проведення детальної технічної перевірки всіх будівель навчальних закладів на предмет отримання пошкоджень внаслідок землетрусу”, — написала В.Раджі.
Нагадаємо, 30 жовтня стався землетрус в центральній частині Італії. Підземний поштовх призвів до значних руйнувань в містах поблизу епіцентра. Постраждали кілька десятків людей, про загиблих не повідомлялося.