Мэр поздравил киевлян с Пасхой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех Украинская с праздником Воскресения Христова. Видеоролик с приветствием Кличко разместил на своей странице в Facebook.
"Праздник Воскресения Господня - день добра и справедливости. День светлых мыслей и веры. Это - радость единения с близкими и родными. Праздник неизменных традиций ", - отметил Кличко.
Мэр рассказал, что в детстве в их семье пояса на Пасху пекла бабушка, а в этом году он решил попробовать приготовить кулич самостоятельно. С помощью кондитеров мэр Киева замесил тесто, а после выпечки украсил пояса.
Также мэр посетил Фестиваль писанок на Софийской площади и пообщался там с киевлянами.
"Искренне поздравляю вас с Праздником Воскресения Господнего! Когда у нас светлые мысли, на нашей стороне правда и вера, - мы побеждаем, как бы ни было сложно. Я желаю вам мира, семейного уюта и достойных поступков. С верой в себя, в свою страну, с добром в сердце! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! Со светлым праздником вас! »- поздравил украинский Кличко.