Мер привітав киян з Великоднем

“Свято Воскресіння Господнього — це день добра і справедливості. День світлих думок і великої віри. Це — радість єднання з близькими і рідними. Свято незмінних традицій,” — зазначив В.Кличко.

Мер розповів, що у дитинстві в їх родині паски на Великдень випікала бабуся, а цього року він вирішив спробувати приготувати паску власноруч. За допомогою кондитерів мер Києва замісив тісто, а після випікання прикрасив паски.

Також мер відвідав Фестиваль писанок на Софійській площі та поспілкувався там з киянами.

“Щиро вітаю вас зі Святом Воскресіння Господнього! Коли у нас світлі думки, на нашому боці правда і віра, — ми перемагаємо, як би не було складно. Я бажаю вам миру, родинного затишку і гідних вчинків. З вірою в себе, в свою країну, з добром у серці! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає! Із світлим святом вас!” — привітав українців В.Кличко.

Нагадаємо, президент привітав український народ з Великоднем.