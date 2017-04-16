Мер привітав киян з Великоднем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.
“Свято Воскресіння Господнього — це день добра і справедливості. День світлих думок і великої віри. Це — радість єднання з близькими і рідними. Свято незмінних традицій,” — зазначив В.Кличко.
Мер розповів, що у дитинстві в їх родині паски на Великдень випікала бабуся, а цього року він вирішив спробувати приготувати паску власноруч. За допомогою кондитерів мер Києва замісив тісто, а після випікання прикрасив паски.
Також мер відвідав Фестиваль писанок на Софійській площі та поспілкувався там з киянами.
“Щиро вітаю вас зі Святом Воскресіння Господнього! Коли у нас світлі думки, на нашому боці правда і віра, — ми перемагаємо, як би не було складно. Я бажаю вам миру, родинного затишку і гідних вчинків. З вірою в себе, в свою країну, з добром у серці! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає! Із світлим святом вас!” — привітав українців В.Кличко.
Нагадаємо, президент привітав український народ з Великоднем.