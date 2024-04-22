Мэр Гамбурга прибыл в Киев с необъявленным визитом в поддержку Украины

Председатель немецкого Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ) вместе с делегацией приехал в столицу Украины с необъявленным визитом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

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Отмечается, что 58-летний Петер Ченчер прибыл в Киев ночным поездом из Польши по приглашению мэра Киева Виталия Кличко. На вокзале их встретил посол ФРГ Мартин Эгер. О визите не сообщали заранее из соображений безопасности.

Это первая поездка Ченчера в Украину с начала полномасштабной войны. Политик планирует встретиться с братьями Кличко, а также с украинскими министрами.

"Мы оказываем гуманитарную помощь и поддержку в обеспечении поставок. Наша поддержка в условиях кризиса должна продолжаться до тех пор, пока война не закончится и не станет возможным начало восстановления", - сказал Ченчер.

По его словам, народ Украины противостоит российской агрессии с мужеством, терпением и огромной силой.

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине