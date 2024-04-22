Мэр Гамбурга прибыл в Киев с необъявленным визитом в поддержку Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  125618 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  200441 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  314655 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  169446 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129863 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101392 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102928 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207499 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237322 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233419 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  445143 просмотра

Мэр Гамбурга прибыл в Киев с необъявленным визитом в поддержку Украины

Мэр Гамбурга Петер Ченчер прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы, в частности, выразить поддержку Украине в условиях российской агрессии.

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Мэр Гамбурга прибыл в Киев с необъявленным визитом в поддержку Украины

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Российский самолет сбросил очередную авиабомбу на белгородскую область в россии, сообщает российский Telegram-канал "АСТРА".

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Российский самолёт "уронил" еще одну авиабомбу на белгородскую область в рф - росСМИ

Враг обстрелял в Херсоне автобусную остановку: есть раненая

44-летняя женщина получила ранения во время обстрела российскими военными автобусной остановки в Днепровском районе Херсона.

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Микроавтобус упал в пропасть в Киевской области: 2 погибших, 7 госпитализированных

Микроавтобус, перевозивший 9 пассажиров, упал в пропасть возле села Олива Киевской области, в результате чего 2 человека погибли и 7 были госпитализированы.

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Северная Корея осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Восточного моря, что стало первым подобным запуском после испытания новой гиперзвуковой ракеты.

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Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера

Три шахтера были ранены в Донецкой области в результате вражеского обстрела шахты, в то время как в Харьковской области и Кривом Роге действуют ограничения потребления, а Украина получает аварийную помощь электроэнергией из соседних стран, чтобы покрыть спрос.

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Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера

616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

616 предпринимателей из 15 областей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє", организованный Благотворительным фондом "МХП - Громаді".

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616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

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Министерство инфраструктуры готовится потратить 148 миллиардов долларов на восстановление Украины, не дожидаясь победы.

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Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.

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Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно, "Орлан-10" был сбит в Днепровском районе.

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Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА