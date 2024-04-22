В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

Немецкое правительство в І квартале выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму €5,2 млрд, 74% от этой суммы приходится на долю Украины. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства финансов ФРГ, передает УНН.

Детали

Украина, на долю которой приходится 74% от общей суммы одобрения в I квартале 2024 года, продолжает оставаться основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений заявил государственный секретарь министерства по делам экономики и защиты климата страны Свен Гигольд.

Политик подчеркнул, что "цифры являются иллюстрацией продолжающейся поддержки Германии Украины в ее самообороне, которая далеко идет.

Согласно приведенным данным, экспорт вооружения из ФРГ увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году (€2,4 млрд). Помощь Украине за отчетный период выросла до €3,8 млрд против €497 млн в I квартале 2023 года.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружения в Украину после США. Всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере около €28 млрд.

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