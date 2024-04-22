В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  110729 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  186565 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  280386 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  163991 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128616 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100555 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102423 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207281 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237142 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233291 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  425817 просмотра

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

В первом квартале 2024 года Германия значительно увеличила военную помощь Украине, выдав разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро, из которых 74% ушло в Украину.

Война •   •  837 просмотра
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

В Международный день Матери-Земли по всему миру проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем и чествование удивительного богатства планеты. Одним из символов события является Колокол Мира, олицетворяющий единство между всеми народами нашей планеты.

УНН Lite •   •  5603 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.

Война •   •  7753 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.

Криминал и ЧП •   •  7454 просмотра
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.

Экономика •   •  8361 просмотра
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с ИГИЛ, в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.

Общество •   •  7119 просмотра
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Ожидается, что США введут санкции против ультраортодоксального подразделения израильской армии под названием "Нецах Иегуда", что станет первым случаем применения санкций против израильской воинской части.

Война •   •  7854 просмотра
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.

Анонсы •   •  7578 просмотра
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Ученые создали первый в истории атлас старения человеческих мышц, определив новые клеточные популяции, которые объясняют, почему некоторые мышечные волокна стареют быстрее, чем другие, и раскрыв клеточные механизмы, которые помогают противостоять потере мышечной массы.

Здоровье •   •  10209 просмотра
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.

политика •   •  11064 просмотра
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов