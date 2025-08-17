Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текст

$41.450.00
16 августа, 13:32 • 31057 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 56200 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 44230 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 47558 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 45892 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47014 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243234 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211974 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166940 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154452 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Донецкая область
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Строительство
Поезд
Хранитель

Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текст

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Первая леди США Мелания Трамп написала письмо Владимиру Путину, призывая его защитить детей и будущие поколения. Письмо было передано лично перед саммитом на Аляске 15 августа.

Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текст

Первая леди США Мелания Трамп написала "мирное письмо" российскому диктатору Владимиру Путину, в котором отметила, что "пришло время" защитить детей и будущие поколения во всем мире. Об этом сообщает Fox News и публикует текст письма, информирует УНН.

Детали

Издание обнародовало письмо, написанное первой леди с обращением к Путину, которое Трамп лично передал российскому лидеру перед их саммитом на Аляске.

Дорогой президент Путин, каждый ребенок, независимо от того, родился ли он в сельской местности страны или в прекрасном центре города, имеет в своем сердце одни и те же тихие мечты. Он мечтает о любви, возможностях и безопасности от угроз

- говорится в письме Мелании Трамп к Путину.

Она отмечает, что обязанностью родителей является "лелеять надежду следующего поколения", тогда как лидеры несут ответственность за поддержку детей, что "выходит за рамки комфорта немногих".

Бесспорно, мы должны стремиться нарисовать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире и чтобы само будущее было надежно защищено

- пишет первая леди США.

По ее словам, "в современном мире некоторые дети вынуждены тихо смеяться, не касаясь темноты вокруг них - молчаливый вызов силам, которые потенциально могут претендовать на их будущее".

Господин Путин, вы можете в одиночку восстановить их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто будете служить России – вы будете служить самому человечеству.  Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и именно вам, господин Путин, под силу воплотить это видение одним росчерком пера уже сегодня. Время пришло

- добавила госпожа Трамп.

Издание указывает, что "мирное письмо" Мелании Трамп было написано накануне встречи президента США с Путиным на Аляске 15 августа.

Напомним

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России в личном письме к российскому диктатору Владимиру Путину.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил жену президента Дональда Трампа за ее лидерство в деле спасения украинских детей.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Ребенок
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина