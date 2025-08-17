Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текст

Первая леди США Мелания Трамп написала "мирное письмо" российскому диктатору Владимиру Путину, в котором отметила, что "пришло время" защитить детей и будущие поколения во всем мире. Об этом сообщает Fox News и публикует текст письма, информирует УНН.

Детали

Издание обнародовало письмо, написанное первой леди с обращением к Путину, которое Трамп лично передал российскому лидеру перед их саммитом на Аляске.

Дорогой президент Путин, каждый ребенок, независимо от того, родился ли он в сельской местности страны или в прекрасном центре города, имеет в своем сердце одни и те же тихие мечты. Он мечтает о любви, возможностях и безопасности от угроз - говорится в письме Мелании Трамп к Путину.

Она отмечает, что обязанностью родителей является "лелеять надежду следующего поколения", тогда как лидеры несут ответственность за поддержку детей, что "выходит за рамки комфорта немногих".

Бесспорно, мы должны стремиться нарисовать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире и чтобы само будущее было надежно защищено - пишет первая леди США.

По ее словам, "в современном мире некоторые дети вынуждены тихо смеяться, не касаясь темноты вокруг них - молчаливый вызов силам, которые потенциально могут претендовать на их будущее".

Господин Путин, вы можете в одиночку восстановить их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто будете служить России – вы будете служить самому человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и именно вам, господин Путин, под силу воплотить это видение одним росчерком пера уже сегодня. Время пришло - добавила госпожа Трамп.

Издание указывает, что "мирное письмо" Мелании Трамп было написано накануне встречи президента США с Путиным на Аляске 15 августа.

Напомним

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России в личном письме к российскому диктатору Владимиру Путину.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил жену президента Дональда Трампа за ее лидерство в деле спасения украинских детей.

"Она очень нейтральна": Трамп прокомментировал влияние своей жены Мелании