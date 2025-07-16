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"Она очень нейтральна": Трамп прокомментировал влияние своей жены Мелании

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания не влияет непосредственно на его отношение к владимиру путину, но у них схожие взгляды. Он подчеркнул необходимость прекратить гибель людей, упоминая о 7 тысячах смертей в неделю.

"Она очень нейтральна": Трамп прокомментировал влияние своей жены Мелании

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания не влияет напрямую на его отношение к президенту рф владимиру путину, однако отметил, что у них схожие взгляды. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.

Детали

На вопрос, повлияла ли Мелания на мнение Трампа относительно Путина, он ответил, что она очень похожа на него.

Она очень умна. Она очень нейтральна. В некотором смысле она очень нейтральна. Она похожа на меня. Она хотела бы увидеть, как люди перестали умирать

- ответил он.

Трамп подчеркнул, что умирает по меньшей мере 7 тысяч человек в неделю, имея в виду военнослужащих, и добавил, что эта цифра "не включает людей из городов и городков, куда запускают ракеты".

Я имею в виду, что люди также умирают в городах и поселках, но мы говорим о 7100 умерших за последние восемь дней. И я за то, чтобы это прекратить

- добавил американский лидер.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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