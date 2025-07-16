"Вона дуже нейтральна": Трамп прокоментував вплив своєї дружини Меланії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія не впливає безпосередньо на його ставлення до президента рф володимира путіна, проте зазначив, що вони мають схожі погляди. Про це пише УНН із посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування із журналістами.

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На запитання чи вплинула Меланія на думку Трампа щодо путіна, він відповів, що вона дуже схожа на нього.

Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. У певному сенсі вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене. Вона хотіла б побачити, як люди перестали вмирати - відповів він.

Трамп наголосив на тому, що помирає щонайменше 7 тисяч людей на тиждень, маючи на увазі військовослужбовців та додав, що ця цифра "не включає людей з міст і містечок, куди запускають ракети".

Я маю на увазі, що люди також помирають у містах і селищах, але ми говоримо про 7100 померлих за останні вісім днів. І я за те, щоб це припинити - додав американський лідер.

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