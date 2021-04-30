Мексика получит 2 млн доз вакцины Pfizer на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вакцину Pfizer доставят в Мексику уже на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Поставка вакцины Pfizer стала первым случаем, когда производитель поставил вакцину за границу из американских компаний после того, как в конце марта истек срок действия ограничения Трампа на экспорт доз.
Министерство здравоохранения Мексики уже заявило, что на этой неделе оно получит 2 миллиона доз вакцины от Pfizer. В среду они получили более миллиона доз из Бельгии, еще ожидают около миллиона.
На данный момент компания Pfizer отправила в Мексику больше 10 млн доз вакцины, это рекордная поставка вакцин в страну.
Дополнительно
Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла подтвердил информацию о том, что компания разрабатывает препарат от коронавируса, который планируют выпустить до конца 2021 года.
Напомним
Власти Бразилии заявила об ожидании 1 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer.