Гендиректор Pfizer підтвердив інформацію з приводу випуску таблеток від ковіду до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла підтвердив інформацію про те, що компанія розробляє препарат від коронавірусу, який планують випустити до кінця 2021 року. Про це Бурла заявив в інтерв'ю CNBC, пише УНН.
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"Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Один з них ін'єкційний, другий - пероральний. Найбільше уваги ми приділяємо роботі над пероральними ліками, які можна буде приймати вдома самостійно і не відвідувати медустанови без зайвої потреби. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати і проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, і до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", - заявив Бурла.
Гендиректор Pfizer стверджує, що поява таких ліків зможе "змінити світ", і стати кінцем пандемії коронавірусу
Контекст
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британські вчені розробляють таблетки від коронавіруса, які можна буде використовувати для лікування його в домашніх умовах. Їх мають намір випустити цієї осені.