Гендиректор Pfizer підтвердив інформацію з приводу випуску таблеток від ковіду до кінця року

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"Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах. Один з них ін'єкційний, другий - пероральний. Найбільше уваги ми приділяємо роботі над пероральними ліками, які можна буде приймати вдома самостійно і не відвідувати медустанови без зайвої потреби. Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати і проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, і до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", - заявив Бурла.

Гендиректор Pfizer стверджує, що поява таких ліків зможе "змінити світ", і стати кінцем пандемії коронавірусу

Контекст

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що британські вчені розробляють таблетки від коронавіруса, які можна буде використовувати для лікування його в домашніх умовах. Їх мають намір випустити цієї осені.