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Гендиректор Pfizer подтвердил информацию по поводу выпуска таблеток от ковида до конца года

Гендиректор Pfizer подтвердил информацию по поводу выпуска таблеток от ковида до конца года

Киев  •  УНН

 • 22841 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла подтвердил информацию о том, что компания разрабатывает препарат от коронавируса, который планируют выпустить до конца 2021 года. Об этом Бурла заявил в интервью CNBC, пишет УНН.

Цитата

“Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Больше всего внимания мы уделяем работе над пероральным лекарством, который можно будет принимать дома самостоятельно и не посещать медучреждения без лишней надобности. Мы надеемся, что это лекарство будет работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и к лету рассчитываем поделиться хорошими новостями”, - заявил Бурла.

Гендиректор Pfizer утверждает, что появление таких лекарств сможет “изменить мир”, и стать концом пандемии коронавируса.

Контекст

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские ученые разрабатывают таблетки от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Их намерены выпустить этой осенью.

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