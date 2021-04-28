Гендиректор Pfizer подтвердил информацию по поводу выпуска таблеток от ковида до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла подтвердил информацию о том, что компания разрабатывает препарат от коронавируса, который планируют выпустить до конца 2021 года. Об этом Бурла заявил в интервью CNBC, пишет УНН.
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“Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Больше всего внимания мы уделяем работе над пероральным лекарством, который можно будет принимать дома самостоятельно и не посещать медучреждения без лишней надобности. Мы надеемся, что это лекарство будет работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и к лету рассчитываем поделиться хорошими новостями”, - заявил Бурла.
Гендиректор Pfizer утверждает, что появление таких лекарств сможет “изменить мир”, и стать концом пандемии коронавируса.
Контекст
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские ученые разрабатывают таблетки от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения его в домашних условиях. Их намерены выпустить этой осенью.