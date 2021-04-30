Мексика отримає 2 млн доз вакцини Pfizer на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вакцину Pfizer доставлять в Мексику вже на цьому тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поставка вакцини Pfizer стала першим випадком, коли виробник поставив вакцину за кордон з американських підприємств після того, як в кінці березня закінчився термін дії обмеження Трампа на експорт доз.
Міністерство охорони здоров'я Мексики вже заявило, що на цьому тижні воно отримає 2 мільйони доз вакцини від Pfizer. У середу вони отримали більше мільйона доз з Бельгії, ще очікують близько мільйона.
На даний момент компанія Pfizer відправила в Мексику більше 10 мільйонів доз вакцини, це рекордна поставка вакцин до країни.
Додатково
Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла підтвердив інформацію про те, що компанія розробляє препарат від коронавірусу, який планують випустити до кінця 2021 року.
Нагадаємо
Влада Бразилії заявила про очікування 1 мільйона доз вакцини від коронавірусу Pfizer.