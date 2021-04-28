Бразилія отримає 1 мільйон доз вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Бразилії заявила про очікування 1 мільйона доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога заявив, що країна отримає в четвер 1 мільйон доз вакцини Pfizer COVID-19, оскільки поставки вакцин скорочуються і ризикують подальшою затримкою і без того повільного процесу вакцинації населення.
На вихідних міністерство охорони здоров'я повідомило, що в період з січня по квітень було отримано на 30% менше вакцин, ніж очікувалося.
Квейрога заявив, що COVAX збільшилo очікувану поставку 2 мільйонів доз до травня.
За даними сайту Worldometer, в Бразилії зафіксували 14,446,541 випадків коронавірусу, 395,324 осіб померли.
Нагадаємо
Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент закликав відкласти планування вагітності через негативний вплив нового штаму коронавірусу на вагітних.