Бразилия получит 1 млн доз вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Бразилии заявила об ожидании 1 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заявил, что страна получит в четверг 1 млн доз вакцины Pfizer COVID-19, поскольку поставки вакцин сокращаются и рискуют последующей задержкой и без того медленного процесса вакцинации населения.
На выходных министерство здравоохранения сообщило, что в период с января по апрель было получено на 30% меньше вакцин, чем ожидалось.
Квейрога заявил, что COVAX збильшилo ожидаемую поставку 2 миллионов доз до мая.
По данным сайта Worldometer, в Бразилии зафиксировали 14,446,541 случаев коронавируса, 395,324 человек умерли.
Напомним
Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент призвал отложить планирование беременности из-за негативного влияния нового штамма коронавируса на беременных.