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Бразилия получит 1 млн доз вакцины Pfizer

Бразилия получит 1 млн доз вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 14520 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Бразилии заявила об ожидании 1 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заявил, что страна получит в четверг 1 млн доз вакцины Pfizer COVID-19, поскольку поставки вакцин сокращаются и рискуют последующей задержкой и без того медленного процесса вакцинации населения.

На выходных министерство здравоохранения сообщило, что в период с января по апрель было получено на 30% меньше вакцин, чем ожидалось.

Квейрога заявил, что COVAX збильшилo ожидаемую поставку 2 миллионов доз до мая.

По данным сайта Worldometer, в Бразилии зафиксировали 14,446,541 случаев коронавируса, 395,324 человек умерли.

Напомним

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент призвал отложить планирование беременности из-за негативного влияния нового штамма коронавируса на беременных.

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