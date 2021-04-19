У Бразилії через новий штам коронавірусу просять жінок не планувати вагітність

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“Якщо можливо, відкладіть вагітність трохи до кращого моменту”, — сказав він.

Він зауважив, що клінічний досвід фахівців показує, що новий варіант коронавірусу більш агресивно діє на вагітних.

Так, на думку Парента, жінкам краще відкласти планування вагітності, поки не пройде найгірша з пандемій. За його словами, варіант вірусу впливає на майбутніх матерів в більшій мірі, ніж більш ранні варіації коронавірусу.

Така рекоменація від МОЗ Бразилії була зроблена в зв’язку з тим, що країна залишається одним з глобальних епіцентрів пандемії коронавірусної хвороби, де кожен день від вірусу помирає більше людей, ніж де-небудь ще в світі.

Також зазначається, що лікарні в Бразилії переповнені, недостатньо запасів ліків, необхідних для інтубації тяжкохворих пацієнтів. Крім того, країна звертається до міжнародних партнерів за допомогою у вирішенні цих проблем.

Нагадаємо

Станом на 19 квітня всього у світі на COVID-19 інфіковано 141 999 954 людей, з них одужало 120 531 685 осіб. Кількість померлих зросла до 3 032 865.

“Лідерами” за кількістю інфікованих залишаються США (32 404 454), Індія (15 057 767), Бразилія (13 943 071).