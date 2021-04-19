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В Бразилии из-за нового штамма коронавируса просят женщин не планировать беременность

В Бразилии из-за нового штамма коронавируса просят женщин не планировать беременность

Киев  •  УНН

 • 15589 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент призвал отложить планирование беременности из-за негативного воздействия нового штамма коронавируса на беременных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Если возможно, отложите беременность немного к лучшему момента”, — сказал он.

Он заметил, что клинический опыт специалистов показывает, что новый вариант коронавируса более агрессивно действует на беременных.

Так, по мнению Парента, женщинам лучше отложить планирование беременности, пока не пройдет худшая из пандемий. По его словам, вариант вируса влияет на будущих матерей в большей степени, чем более ранние вариации коронавируса.

Такая рекоменация от Минздрава Бразилии была сделана в связи с тем, что страна остается одним из глобальных эпицентров пандемии коронавирусной болезни, где каждый день от вируса умирает больше людей, чем где-либо еще в мире.

Также отмечается, что больницы в Бразилии переполнены, недостаточно запасов лекарств, необходимых для интубации тяжелобольных пациентов. Кроме того, страна обращается к международным партнерам за помощью в решении этих проблем.

Напомним

По состоянию на 19 апреля всего в мире на COVID-19 инфицировано 141 999 954 человек, из них выздоровели 120 531 685 человек. Количество умерших возросло до 3 032 865.

“Лидерами” по количеству инфицированных остаются США (32 404 454), Индия (15 057 767), Бразилия (13 943 071).

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