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Мексика обнародовала миграционное соглашение с США

Киев • УНН

 • 10144 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Мексиканские власти опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего миграционные вопросы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Мексика обнародовала миграционное соглашение с США

В документе указано, что США и Мексика должны "немедленно" начать консультации с целью разработки окончательных условий двустороннего соглашения по миграции. Именно будущий договор будет предусматривать обработку мексиканскими властями "ходатайств о получении убежища от граждан третьих стран".

Также Мексика в будущем будет принимать высланных из США граждан третьих стран, не получивших в Соединенных Штатах статуса искателя убежища.

В то же время, как отмечается, в МИД Мексики уже успели отметить, что этот документ не является "обязательным к выполнению двусторонним соглашением".

Обнародованный документ является дополнением к подписанному 7 июня соглашению. Этот документ отводит мексиканской власти 45 дней времени на улучшение борьбы с миграцией. Если принятых для этого мер окажется недостаточно, тогда мексиканское правительство должно пойти на "все необходимые шаги", чтобы воплоти в жизнь пункты приложения к двустороннему соглашению.

По условиям соглашения, заключенного в начале июня, Мексика согласилась усилить свою южную границу 6000 бойцами Национальной гвардии.

Ранее президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США.

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