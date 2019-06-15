Мексика оприлюднила міграційну угоду зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Мексиканська влада опублікувала повний текст договору між Мексикою і США, що регламентує міграційні питання. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
У документі зазначено, що США і Мексика мають "негайно" розпочати консультації з метою розробки остаточних умов двосторонньої угоди щодо міграції. Саме майбутній договір передбачатиме опрацювання мексиканською владою "клопотань про отримання притулку від громадян третіх країн".
Також Мексика в майбутньому прийматиме висланих зі США громадян третіх країн, які не отримали в Сполучених Штатах статусу шукача притулку.
Водночас, як зазначається, у МЗС Мексики вже встигли наголосити, що цей документ не є "обов'язковою до виконання двосторонньою угодою".
Оприлюднений документ є доповненням до підписаної 7 червня угоди. Цей документ відводить мексиканській владі 45 днів часу на покращення боротьби з міграцією. Якщо вжитих для цього заходів виявиться замало, тоді мексиканський уряд повинен піти на "всі необхідні кроки", щоб втіли в життя пункти додатку до двосторонньої угоди.
Згідно з умовами угоди, укладеної на початку червня, Мексика погодилася посилити свій південний кордон 6000 бійцями Національної гвардії.
Раніше президент Мексики в розмові з Трампом підтвердив готовність до співпраці з США.