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Механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ упростили: как он работает

Киев • УНН

 • 2504 просмотра

Внутренне перемещенные лица получат расширенную господдержку на аренду жилья. Субсидия продлевается автоматически каждые полгода, охватывает больше расходов и дает свободу выбора жилья.

Механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ упростили: как он работает

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) теперь могут рассчитывать на расширенную государственную поддержку при аренде жилья — программа субсидий упрощена и усовершенствована. Субсидия теперь продолжается автоматически каждые полгода, охватывает более широкий спектр расходов и дает больше свободы в выборе жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Детали

Согласно обновленным условиям предоставления жилищной субсидии, семья платит только до 20% своего совокупного дохода за аренду, а остальное компенсирует государство. При этом нет необходимости повторно подавать заявление: все необходимые проверки осуществляет Пенсионный фонд, используя государственные реестры.

Обновленный механизм расчета размера субсидии базируется на реальных ценах аренды, полученных из данных Госстата, что позволяет точнее соответствовать рыночным условиям.

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Отныне переселенцы могут арендовать не только полноценную квартиру или дом, но и отдельную комнату. Достаточно заключить любой письменный договор, не обязательно типовой формы. Это значительно расширяет варианты жилья для ВПЛ.

Кроме того, новые правила позволяют арендовать жилье как у физических лиц, так и у юридических — компаний или организаций. Арендодатели при этом могут добровольно отказаться от компенсации налогов, если пожелают.

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С 1 мая Пенсионный фонд автоматически пересматривает право на получение жилищной субсидии на следующий период — до 30 апреля 2026 года. Одновременно будет проведен перерасчет суммы выплат на летний сезон.

Напомним

Министерство социальной политики Украины в сотрудничестве с платформой ЛУН запустили калькулятор для самостоятельного расчета ориентировочного размера субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Лилия Набока

Лилия Набока

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