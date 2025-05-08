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Механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО спростили: як він працює

Київ • УНН

 • 3228 перегляди

Внутрішньо переміщені особи отримають розширену держпідтримку на оренду житла. Субсидія продовжується автоматично кожні пів року, охоплює більше витрат, та дає свободу вибору житла.

Механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО спростили: як він працює

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) тепер можуть розраховувати на розширену державну підтримку при оренді житла - програму субсидій спрощено й удосконалено.

Субсидія тепер продовжується автоматично кожні пів року, охоплює ширший спектр витрат та дає більше свободи у виборі житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Деталі

Згідно з оновленими умовами надання житлової субсидії, родина сплачує лише до 20% свого сукупного доходу за оренду, а решту компенсує держава. При цьому немає необхідності повторно подавати заяву: усі необхідні перевірки здійснює Пенсійний фонд, використовуючи державні реєстри.

Оновлений механізм розрахунку розміру субсидії базується на реальних цінах оренди, отриманих із даних Держстату, що дозволяє точніше відповідати ринковим умовам.

Перерахунок субсидій: як перевірити оновлений розмір виплат онлайн15.04.25, 15:44 • 8779 переглядiв

Відтепер переселенці можуть орендувати не лише повноцінну квартиру чи будинок, але й окрему кімнату. Достатньо укласти будь-який письмовий договір, не обов’язково типової форми. Це значно розширює варіанти житла для ВПО.

Крім того, нові правила дозволяють орендувати житло як у фізичних осіб, так і в юридичних — компаній чи організацій. Орендодавці при цьому можуть добровільно відмовитися від компенсації податків, якщо побажають.

Реформа житлової політики: стало відомо, коли ухвалять відповідний закон17.04.25, 12:19 • 11042 перегляди

Від 1 травня Пенсійний фонд автоматично переглядає право на отримання житлової субсидії на наступний період — до 30 квітня 2026 року. Одночасно буде проведено перерахунок суми виплат на літній сезон.

Нагадаємо

Міністерство соціальної політики України у співпраці з платформою ЛУН запустили калькулятор для самостійного розрахунку орієнтовного розміру субсидії на оренду житла для ВПО.

Лілія Набока

Лілія Набока

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