Механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО спростили: як він працює
Київ • УНН
Внутрішньо переміщені особи отримають розширену держпідтримку на оренду житла. Субсидія продовжується автоматично кожні пів року, охоплює більше витрат, та дає свободу вибору житла.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) тепер можуть розраховувати на розширену державну підтримку при оренді житла - програму субсидій спрощено й удосконалено.
Субсидія тепер продовжується автоматично кожні пів року, охоплює ширший спектр витрат та дає більше свободи у виборі житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Деталі
Згідно з оновленими умовами надання житлової субсидії, родина сплачує лише до 20% свого сукупного доходу за оренду, а решту компенсує держава. При цьому немає необхідності повторно подавати заяву: усі необхідні перевірки здійснює Пенсійний фонд, використовуючи державні реєстри.
Оновлений механізм розрахунку розміру субсидії базується на реальних цінах оренди, отриманих із даних Держстату, що дозволяє точніше відповідати ринковим умовам.
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Відтепер переселенці можуть орендувати не лише повноцінну квартиру чи будинок, але й окрему кімнату. Достатньо укласти будь-який письмовий договір, не обов’язково типової форми. Це значно розширює варіанти житла для ВПО.
Крім того, нові правила дозволяють орендувати житло як у фізичних осіб, так і в юридичних — компаній чи організацій. Орендодавці при цьому можуть добровільно відмовитися від компенсації податків, якщо побажають.
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Від 1 травня Пенсійний фонд автоматично переглядає право на отримання житлової субсидії на наступний період — до 30 квітня 2026 року. Одночасно буде проведено перерахунок суми виплат на літній сезон.
Нагадаємо
Міністерство соціальної політики України у співпраці з платформою ЛУН запустили калькулятор для самостійного розрахунку орієнтовного розміру субсидії на оренду житла для ВПО.