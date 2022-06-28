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медведев угрожает Третьей мировой войной за попытку вернуть Крым - Данилов ответил

Киев • УНН

 • 212017 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Заместитель председателя совета безопасности страны-агрессора рф дмитрий медведев заявил, что в случае попыток вернуть оккупированный россией Крым может начаться Третья мировая война. Об этом медведев рассказал в интервью одному из росСМИ, информирует УНН.

Цитата

«Для нас Крым – часть россии. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», – заявил он. 

Он добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО россии ничем не угрожает, а вот присоединение Украины гораздо опаснее.

Детали

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил медведеву. По его словам, возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено "без попыток, сразу".

«Хочу успокоить господина медведева: «Крым ваш» может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток сразу. Без уважения, Алексей Данилов», – написал он в Twitter.

Дополнение 

В интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина собирается освободить все оккупированные территории, включая Крым. По словам министра, первым шагом станет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Второй этап, по его словам, состоит в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

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