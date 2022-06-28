медведєв погрожує Третьою світовою війною за спробу повернути Крим - Данілов відповів

Цитата

«Для нас Крим – частина росії. І це – назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт із усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа», - заявив він.

Він додав, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО рф нічим не загрожує, а ось приєднання України набагато небезпечніше.

Деталі

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів медведєву. За його словами, повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено "без спроб, одразу".

«Хочу заспокоїти пана медведєва: «Крим ваш» може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов», - написав він у Twitter.

Доповнення

В інтерв'ю CNN міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна збирається звільнити всі окуповані території, включаючи Крим. За словами міністра, першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам. Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.