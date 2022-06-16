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Резніков: ми збираємося звільнити всі наші території, включаючи Крим

Резніков: ми збираємося звільнити всі наші території, включаючи Крим

Київ • УНН

 • 191189 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. В інтерв'ю CNN міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна збирається звільнити всі окуповані території, включаючи Крим, передає УНН.

"Американська зброя допоможе Україні повернути окуповані росією території, включаючи Крим і Донбас, заявив міністр оборони України Олексій Резніков Метью Ченсу в ексклюзивному інтерв'ю CNN в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Цитата

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим", - сказав Резніков.

"Крим - стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком", - додав він. 

Деталі

За словами міністра, першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам. Другий етап, за його словами, полягає у тому, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

Тільки на третьому етапі, сказав він CNN, "будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти території, включаючи Крим", сказав Резніков, якого цитує телеканал. 

"На запитання, чи спроба повернути Крим військовими засобами ще більше спровокує росію (...), Резніков відповів, що це не розглядалося", - повідомляє телеканал.

"Не важливо. Тому що вони (росіяни) побачать це в Херсоні, вони побачать це в Запоріжжі, вони побачать це і в Маріуполі... і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - сказав він CNN.

Нагадаємо

Резніков наголосив, що третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність. 

В інтерв'ю для британського The Economist міністр оборони України Олексій Резніков раніше казав, що стурбований втратою інтересу до війни в Україні серед західних країн.

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