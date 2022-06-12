Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або втомився і задовольняється смертю «кількох українців»: Рєзніков про постачання озброєння та втому Заходу від війни

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"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, але втомився і задовольняється смертю кількох українців", - каже міністр.

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За його словами, втрати української армії в живій силі зараз становлять у середньому 100-200 осіб на день.

"Нам потрібна допомога, і швидко, бо ціна будь-якої затримки вимірюється в українській крові", - зазначає міністр.

Україні зараз потрібна допомога Заходу, щоб зупинити наступ, проте вона не приходить досить швидко. У деяких районах російські війська вдесятеро перевершують українців за вогневою силою. Реактивні системи залпового вогню знаходяться в процесі постачання, вони повинні прибути "скоро... можливо через тиждень, можливо, через два".

Але Україні вони потрібні у великій кількості, і те, чи союзники погодяться відправити їх, може залежати від того, як росія відреагує на їхнє розгортання, зазначає видання.

Західні чиновники також висловлювали стурбованість тим, що Україна не зможе освоїти нову техніку швидко. Рєзніков відкидає це: за його словами, українські солдати освоїли західну артилерію лише за два тижні. Країна готова перевести своє озброєння на натовські стандарти упродовж місяця, стверджує він.

Рєзніков щодо західних партнерів зазначає, що втома - це "природна психологічна реакція на стрес", і що у політиків є "внутрішні проблеми", про які потрібно турбуватися", лідери "повинні продумувати наслідки".

Але за його словами, якщо війна і навчила його чомусь, то це тому, що союзники України більше говорять про права людини та свободу, ніж захищають їх.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності", - говорить він.

Нагадаємо

Рєзніков повідомив, що наказав провести службове розслідування щодо використання зброї посадовцем Генерального штабу ЗСУ.