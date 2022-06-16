Резніков підбив підсумки “Рамштайна-3”: єдність НАТО і готовність надавати більше зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася вчора у Брюсселі. Про це УНН пише з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
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“Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність”, – йдеться у заяві Резнікова.
Деталі
Як повідомив міністр оборони, за підсумками зустрічі буде поставлено більше озброєння Україні. "Це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інші, вертольоти зі Словаччини, артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини. І дещо ще", - зазначається у заяві Резнікова.
Він нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "вступили до клубу".
"Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", — зазначив Резніков.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".