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Резніков підбив підсумки “Рамштайна-3”: єдність НАТО і готовність надавати більше зброї

Резніков підбив підсумки “Рамштайна-3”: єдність НАТО і готовність надавати більше зброї

Київ • УНН

 • 153366 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася вчора у Брюсселі. Про це УНН пише з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Цитата

“Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність”, – йдеться у заяві Резнікова.

Деталі

Як повідомив міністр оборони, за підсумками зустрічі буде поставлено більше озброєння Україні. "Це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інші, вертольоти зі Словаччини, артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ від Німеччини. І дещо ще", - зазначається у заяві Резнікова.

Він нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "вступили до клубу".

"Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", — зазначив Резніков.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

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