Німеччина передасть РСЗВ, Словаччина – вертольоти, ще три країни – артилерію: Пентагон за підсумками «Рамштайну-3»
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили сьогодні міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
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«Багато країн терміново постачають Україні системи та боєприпаси. Інші друзі взяли на себе нові зобов'язання щодо підготовки сил України та підтримання її військових систем», - сказав глава Пентагону.
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За його словами, таких країн дуже багато, але він окреслив основні оголошення сьогоднішнього засідання.
«Я хочу подякувати Німеччині, яка сьогодні оголосила, що надасть Україні три системи залпового вогню та керовані боєприпаси для РСЗВ. Ми працюємо пліч-о-пліч як з Великою Британією, так і тепер з Німеччиною, розвиваючи потенціал України в області далекого вогню», - заявив Остін.
Він зазначив, що ці зусилля також ґрунтуються на передачі США систем HIMARS.
«Дозвольте мені також подякувати Словаччині, яка оголосила про значне пожертвування вертольотів серії Мі та терміново необхідних ракетних боєприпасів."Ми також обговорили важливі нові артилерійські пожертвування від багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди», - додав міністр.
Раніше
Джо Байден оголосив про пакет нової військової допомоги на 1 млрд доларів на закупівлю артилерії, протикорабельних ракет та іншого озброєння для України.
1 млрд допомоги США включатиме:
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- 18 одиниць 155-мм гаубиць;
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- 36 тис 155-мм снарядів;
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- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
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- додаткові снаряди до HIMARS;
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- 4 автомобілі для ремонту техніки;
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- 2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;
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- тисячі захищених радіостанцій;
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- тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
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