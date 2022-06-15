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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Байден повідомив Зеленському про надання 1 млрд доларів військової допомоги - Білий дім

Байден повідомив Зеленському про надання 1 млрд доларів військової допомоги - Білий дім

Київ • УНН

 • 196618 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент США Джо Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про надання Сполученими Штатами ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. Про це йдеться в заяві американського президента, яку в середу оприлюднив Білий дім, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці я провів перемовини з президентом Зеленським, щоб обговорити жорстоку і триваючу війну росії проти України. Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає її демократію та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії“, - заявив Байден.

“Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, включаючи додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі”, — йдеться в заяві.

Деталі

Байден повідомив, що він із Зеленським також обговорили сьогодні зусилля щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських збройних сил в рамках формату “Рамштайн”.

Також зі слів американського президента, США також залишаються відданими підтримці українського народу.

“Сьогодні я також оголошую про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів, щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності”, — йдеться в заяві.

Раніше

Як писав УНН, ЗМІ стало відомо, що у середу Білий дім оголосить про нову військову допомогу для України на суму близько 1 мільярда доларів, яка включатиме протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Нагадаємо

Десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу зібрались у середу у Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення постачання озброєнь, щоб допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Група із майже 50 країн збирається втретє для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у квітні.

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