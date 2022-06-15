Білий дім оголосить додаткову військову допомогу для України на 1 млрд доларів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Очікується, що у середу Білий дім оголосить про нову військову допомогу для України на суму близько 1 мільярда доларів, яка включатиме протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з планами Вашингтона, пише УНН.
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Повідомляється, що нові пакети допомоги можуть бути поділені на дві категорії: передача оборонної допомоги із запасів США та іншої зброї, що фінансується за окремою програмою.
Озброєння включатиме більше ракет для реактивних систем залпового вогню, які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць M777 та запасні частини, пише Reuters.
Також очікуються пускові установки протикорабельних ракет наземного базування Harpoon, захищені радіостанції та прилади нічного бачення.
Додамо
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні допомогу на безпеку майже на 4,6 мільярда доларів.