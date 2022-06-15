Білий дім оголосить додаткову військову допомогу для України на 1 млрд доларів - Reuters

Деталі

Повідомляється, що нові пакети допомоги можуть бути поділені на дві категорії: передача оборонної допомоги із запасів США та іншої зброї, що фінансується за окремою програмою.

Озброєння включатиме більше ракет для реактивних систем залпового вогню, які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць M777 та запасні частини, пише Reuters.

Також очікуються пускові установки протикорабельних ракет наземного базування Harpoon, захищені радіостанції та прилади нічного бачення.

Додамо

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що з початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні допомогу на безпеку майже на 4,6 мільярда доларів.